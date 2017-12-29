Внешний госдолг Беларуси с начала года увеличился на 21,3% до $16,6 млрд

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря составил $16,6 млрд, увеличившись с начала года на $2,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму $3,769 млрд, в том числе $1,4 млрд еврооблигаций, $1,194 млрд - правительства и банков России, $800 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $227,8 млн - банков КНР, $141,2 млн - МБРР, $5,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала года составило $915,2 млн, из которых $339,3 млн - правительству России, $264,8 млн - Евразийскому фонду стабилизации и развития, $245,8 млн - банкам КНР, $62,1 млн - МБРР, $2,7 млн - США, $0,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br42,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2017 года на Br5,3 млрд, или на 14,4%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил Br9,1 млрд, уменьшившись с начала года на Br1,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%.

За январь-ноябрь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $419,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,248 млрд и Br189,7 млн.-0-