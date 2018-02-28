Внешний госдолг Беларуси в январе уменьшился на 5,7% до $15,8 млрд

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил $15,8 млрд, уменьшившись с начала года на $950,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе привлечены внешние государственные займы на сумму $89,7 млн, в том числе $69,5 млн - правительства России, $14,7 млн - МБРР, $5,2 млн - банков КНР, $0,3 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала 2018 года составило $1,072 млрд, из которых $800 млн - еврооблигации, $227,4 млн - банкам КНР, $44,7 млн - правительству России.

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил Br40,6 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br1,6 млрд, или на 3,8%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br81,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь размещено внутренних валютных гособлигаций для физических лиц на сумму $6,1 млн. Погашено валютных государственных облигаций для юридических лиц на сумму, эквивалентную $51,8 млн.-0-