9 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Вологда намерена перенять опыт могилевских коммунальщиков и заинтересована в прямых поставках текстиля. Об этом сообщила на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития администрации Вологды (Россия) Светлана Пахнина.

Делегация Вологды во время Недели интеграции и сотрудничества с рабочей поездкой посещает Могилев. В технологическом парке "Могилев" сегодня прошла контактно-кооперационная биржа деловых кругов Вологды и Могилева. "Руководители наших коммунальных предприятий изучают передовой опыт могилевских. Мы заинтересованы все лучшее внедрить у себя в Вологде, и, прежде всего, это касается наведения порядка и благоустройства в городе, - отметила Светлана Пахнина. - В Могилев также прибыли представители легкой промышленности. Они покупают могилевский текстиль, но, к сожалению, пока через посредников. Надеемся, что переговоры позволят нам наладить прямые взаимоотношения, нам также интересно завязать контакты в сфере деревообработки".

Российские гости изучают опыт поддержки в Могилеве малого и среднего бизнеса, намерены завязать контакты и начать совместную работу с могилевскими турфирмами. "Во время V Форума регионов Беларуси и России между Могилевом и Вологдой будет подписан план конкретных мероприятий по сотрудничеству, который нацелен на развитие взаимодействия в сферах экономики, образования, культуры, молодежной политики и туризма", - рассказала Светлана Пахнина. По ее словам, совместных мероприятий намечено достаточно много. Ближайшее, где примут участие представители Могилева, III Международный совет по кооперации, пройдет в Вологде уже в ноябре.

Российские гости посетят промышленные и коммунальные предприятия Могилева, а также ознакомятся с достопримечательностями областного центра.-0-