Вологодский лес могут начать продавать через БУТБ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы реализации российских лесоматериалов на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" обсуждались 6 июня во время визита в центральный офис биржи делегации лесопромышленного комплекса Вологодской области России во главе с заместителем губернатора Михаилом Глазковым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Как отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий, за годы работы биржа накопила значительный опыт проведения торгов лесопродукцией как на внутреннем рынке, так и на внешних. "Торги лесоматериалами проводятся у нас с 2005 года. Начинали мы с электронно-голосового режима, но вскоре полностью перешли в электронный формат. Кстати, в свое время перед запуском торгов лесом и стройматериалами изучать наш опыт и технологии приезжали представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Технические возможности нашей торговой системы позволяют в течение одной торговой сессии обрабатывать более миллиона заявок, а в торгах участвуют около тысячи продавцов и покупателей из разных стран. Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими поставщиками леса, особенно, когда речь идет о выставлении на торги редких и ценных пород древесины", - подчеркнул он.

Анатолий Зарецкий добавил, что российская древесина уже реализовывалась через БУТБ. "В конце прошлого года по просьбе Министерства лесного комплекса Иркутской области мы успешно провели пилотные торги лесопродукцией, производимой в этом регионе России. Так что определенный задел уже есть. Используя биржевой механизм, ваши предприятия смогут продавать лесопродукцию покупателям из России, Беларуси или третьих стран", - пояснил он.

Во время переговоров Михаил Глазков обратил внимание на то, что лес - стратегический ресурс и его эффективное использование является одной из важнейших задач администрации региона. "В 2017 году наши предприятия экспортировали продукции на $396 млн, что на 21% больше, чем в 2016 году. В этом году также складывается положительная динамика. Если через вашу торговую площадку у нас получится выйти на новые рынки и нарастить объем реализации, мы готовы проработать вопрос аккредитации на бирже и выставить продукцию лесопромышленного комплекса Вологодской области на биржевые торги", - заявил российский вице-губернатор.

Во время визита на биржу для российской стороны провели презентацию биржевых торгов лесопродукцией, в ходе которой члены вологодской делегации ознакомились с принципами работы биржевой электронной площадки и оценили возможности торговой системы БУТБ.-0-