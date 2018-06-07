Вопрос о поставках белорусской молочки в Россию будет поднят на Совмине СГ - Рапота

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию обязательно будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Несомненно будет рассматриваться", - сказал Григорий Рапота, отвечая на вопрос о том, будет ли молочная тема затрагиваться на союзном Совмине.

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