Вопрос о поставках белорусской молочки в Россию будет поднят на Совмине СГ - Рапота

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос о поставках белорусской молочной продукции в Россию обязательно будет поднят на предстоящем 13 июня заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Несомненно будет рассматриваться", - сказал Григорий Рапота, отвечая на вопрос о том, будет ли молочная тема затрагиваться на союзном Совмине.
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