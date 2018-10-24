Вопрос об электронном обмене налоговыми данными рассмотрят в Астане главы правительств стран СНГ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протокол об обмене информацией в электронном виде для налогового администрирования планируется подписать 2 ноября в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Ожидается, что реализация документа позволит повысить эффективность соблюдения налогового законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Документ подготовлен в целях более эффективного соблюдения налогового законодательства, своевременности и полноты поступления налогов в бюджет и развития торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества", - пояснили в Исполкоме. В проект повестки дня СГП он внесен по инициативе Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ.

Проект протокола создает необходимые правовые условия для обмена информацией в области налогового администрирования в электронном виде по открытым каналам связи. Он будет проводиться с помощью средства криптографической защиты информации "Криптон-Анкад" либо другого СКЗИ, согласованного на двусторонней основе, добавили в штаб-квартире СНГ в Минске.

Документом закреплены требования конфиденциальности информации. Она должна использоваться только для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств СНГ, в том числе за полнотой уплаты налоговых платежей в бюджеты, а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства. В других целях информация может быть использована только с согласия предоставившего ее компетентного органа.

"Проект протокола сформулирован с учетом положений действующего Соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года. При этом он не дублирует положения соглашения, а разработан в его развитие и является инструментом по реализации международных договоренностей, в частности по обмену информацией", - подчеркнули в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.-0-