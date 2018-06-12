Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве отрабатывается с игроками рынка - Рапота

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве сейчас отрабатывается с игроками рынка. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь есть естественное противоречие: производитель хочет продать любой товар подороже, а потребитель - купить подешевле. Но нельзя ломать сложившийся рынок одним махом без учета интереса всех сторон. Понятно, что решать эту задачу надо, министерства это понимают, и никто не отказывается. Они взяли некий тайм-аут для проработки непосредственно с игроками на этом рынке. Сейчас рассмотрение этого вопроса на такой стадии", - рассказал Григорий Рапота.

По его словам, эта тема постоянно держится на контроле. О работе в этом направлении будет докладываться на заседаниях Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета.-0-