Вопросы экономического сотрудничества обсудят на заседании Совета постпредов СНГ в Минске

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества 18 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что участники встречи дадут оценку реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Им будет представлена информация о выполнении положений документа, касающихся торговли товарами и услугами, таможенных пошлин, применяемых во взаимной торговле, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, использования количественных ограничений во взаимной торговле, мер технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.

Кроме того, постпреды стран Содружества обсудят деятельность Межправительственного совета дорожников. Целями созданного в декабре 1992 года совета являются содействие развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования, создание условий для более полного использования производственного и научно-технического потенциала дорожных организаций государств Содружества, оказание поддержки правительствам в проведении согласованной дорожной политики и углублении интеграционных процессов, повышение уровня подготовки кадров. В состав совета входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. При этом в его практической работе участвуют руководители и представители дорожных администраций и организаций дорожного профиля Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и Грузии.

Как ожидается, в заседании Совета постпредов Содружества примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-