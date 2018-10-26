26 октября, Минск Корр. БЕЛТА/. Вопросы совершенствования антимонопольного законодательства ЕАЭС обсудили в Ереване (Армения) в рамках Международного выставочного форума "Евразийская неделя", который прошел 22-24 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Представители МАРТ приняли участие в форуме, одним из значимых мероприятий которого стала панельная дискуссия "Актуальные вопросы конкуренции на территории ЕАЭС". Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Марат Кусаинов, руководители антимонопольных ведомств государств - членов ЕАЭС, а также ведущие международные эксперты в области конкуренции обсудили вопросы совершенствования антимонопольного законодательства, в том числе в части необходимости поиска новых подходов в условиях цифровизации экономики. Также были затронуты вопросы расширения мер по адвокатированию конкуренции, применения превентивных механизмов антимонопольного регулирования и актуальные вопросы сотрудничества антимонопольных органов по борьбе с международными картелями.

Кроме того, состоялось совещание члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Марата Кусаинова и руководителей антимонопольных органов государств - членов ЕАЭС в формате "5+1". Во время совещания были рассмотрены промежуточные итоги выполнения утвержденного плана мероприятий по адвокатированию конкуренции в ЕАЭС на 2018-2020 годы, предложение ЕЭК по внедрению механизма публичной инициативы как инструмента проактивного выявления и пресечения ограничений конкуренции на рынке ЕАЭС, а также вопрос параллельного импорта в сфере оборота лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в Москве. Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане.-0-