31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов КНР обсудят 1 июня в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
"Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине (КНР). На 1 июня запланирована его встреча с заместителем председателя Государственного агентства международного развития и сотрудничества Чжоу Люцзинем для обсуждения актуальных вопросов технико-экономической помощи и льготных кредитных ресурсов КНР", - отметили в пресс-службе.
В четверг, 31 мая, замминистра принял участие в бизнес-конференции отраслей индустриального парка "Великий камень": машиностроение и электроника. "В своем выступлении Павел Утюпин подчеркнул высокий уровень всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая, а также рассказал представителям китайских компаний об условиях ведения бизнеса в индустриальном парке", - подчеркнули в ведомстве.
На полях конференции состоялись встречи представителей китайских и белорусских предприятий.
Государственное агентство международного развития и сотрудничества создано во время структурной реформы госорганов Китая, объявленной в марте текущего года. Оно отвечает за реализацию политики и реформ в области предоставления внешней помощи.-0-
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