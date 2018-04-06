Восемь предприятий победили в конкурсе на получение кредитов Банка развития для строительства МТФ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития завершил конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов для реализации инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

По итогам заседания конкурсной комиссии победителями отбора объявлены восемь предприятий. Среди них СПК "Свитязянка-2003" (построит два коровника на 610 мест и доильный блок); ОАО "Ополь-Агро" (реализует инвестпроект по строительству двух коровников на 640 голов с доильно-молочным залом); ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (построит молочно-товарный комплекс в городском поселке Яновичи Витебского района). Также в этом списке ООО "Биоком" (планируют строительство молочно-товарной фермы на 610 голов); ОАО "Агро-Заречье" (реализуют инвестпроект по возведению молочно-товарной фермы на 1100 голов с водозабором и подъездной дороги при деревне Перковичи Каменецкого района); ОАО "Дяковичи" (построят ферму на 2,4 тыс. голов дойного стада в Житковичском районе); ОАО "Поставский молочный завод" (реализуют инвестпроект "Молочно-товарный комплекс в Поставском районе на базе ОАО "Поставский молочный завод"); ОАО "Савушкина пуща" (реконструируют молочно-товарную ферму №3 на 1,2 тыс. голов дойного стада).

Конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов для реализации инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм, проводился в по Государственной программе развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 11 марта 2016 года №196.-0-