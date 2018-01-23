Возможность производства электромобилей на "БЕЛДЖИ" прорабатывается - Шумилин

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность производства электромобилей в СЗАО "БЕЛДЖИ" прорабатывается, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы в 2017-м введено в эксплуатацию 20 производств. К числу самых значимых, конечно, относится производство по сборке легковых автомобилей на предприятии "БЕЛДЖИ". Сейчас решаются вопросы локализации, сбыта. Забегая вперед, могу сказать, что мы уже прорабатываем вопросы производства электротранспорта, электромобилей в том числе на "БЕЛДЖИ". Эти разработки ведутся как в НАН Беларуси, так и непосредственно с китайскими компаниями", - сказал Александр Шумилин.

Также среди значимых проектов 2017 года председатель ГКНТ назвал биотехнологический комплекс по микроклональному размножению растений в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, новый дрожжевой завод в Слуцке.

На проектную мощность в 2017 году вышли 10 инновационных производств, в том числе производство композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати и производство твердых лекарственных форм и лекарственных средств, содержащих бета-лактамные антибиотики.-0-