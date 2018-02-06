Возможности Беларуси для связи ЕС и ЕАЭС представлены на экономическом форуме во Франкфурте-на-Майне

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 представителей деловых и финансовых кругов, промышленных предприятий и консалтинговых компаний Беларуси и Германии приняли участие сегодня в экономическом форуме "Беларусь как мост между ЕС и ЕАЭС - кооперационный потенциал и инструменты внешней торговли", сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Германии.

Мероприятие прошло в деловом и финансовом центре Германии - Франкфурте-на-Майне. С приветственным словом к собравшимся обратились посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко и представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Значительное внимание в ходе тематических дискуссий было уделено роли Беларуси как связующего звена между Востоком и Западом и вытекающему из этого потенциалу для промышленной кооперации, инструментам финансирования и страхования в белорусско-германской торговле, новым технологиям в банковском секторе.

Площадка форума предоставила его участникам возможность установить новые деловые контакты, обсудить актуальные вопросы, связанные с рамочными условиями ведения бизнеса и инвестирования в Беларуси.

Мероприятие организовано одним из крупнейших банков ФРГ "Коммерцбанком" и Представительством немецкой экономики в Беларуси при содействии посольства Беларуси в Берлине и посольства ФРГ в Минске.-0-