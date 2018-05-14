Возможности белорусской системы электронных закупок представят на "ТИБО-2018"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси примет участие в XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" с проектами, демонстрирующими вклад в цифровую трансформацию белорусского экспорта и безбумажной торговли, сообщили БЕЛТА в центре.

Национальный центр маркетинга продемонстрирует посетителям выставки возможности системы электронных закупок Беларуси: официального сайта www.icetrade.by - единого информационного ресурса, содержащего сведения о потребностях и закупках предприятий Беларуси и зарубежных стран, а также электронной торговой площадки www.goszakupki.by - современной торговой системы, обеспечивающей проведение электронных процедур государственных закупок и закупок за счет собственных средств.

"Система электронных закупок в Беларуси - одна из наиболее прогрессивных, отвечающих последним трендам в мировой практике. Система является в то же время одной из самых открытых для участия зарубежных поставщиков, так как белорусское законодательство позволяет издавать сертификаты открытого ключа электронной цифровой подписи, в том числе и для нерезидентов, что дает им возможность участвовать в процедурах закупок", - отметили в центре.

Также на выставке будет презентован портал Export.by, который создан центром при поддержке Министерства иностранных дел для представления белорусских товаров в сети Интернет и поиска деловых зарубежных партнеров. Эта интернет-платформа обеспечивает доступ к регистрации без ограничений любым белорусским и зарубежным организациям, в том числе микро-, малым и средним предприятиям. На сегодняшний день Export.by поддерживает русскую и английскую версию и объединяет более 5 тыс. компаний из различных отраслей и более 15 тыс. товаров, услуг и технологий. Export.by призван обеспечить работу в качестве полнофункциональной online площадки внешнеторговых сделок в системе B2B.-0-