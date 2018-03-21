Возможности инвестиционного сотрудничества с Беларусью презентованы на бизнес-форуме в Испании

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью были презентованы на бизнес-форуме в Толедо (Испания), сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании.
В бизнес-форуме участвовали более 30 испанских компаний, которые специализируются в таких сферах, как машиностроение, энергетика, оказание консалтинговых услуг, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика.
Во время форума посол Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павел Латушко выступил с презентацией возможностей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью, в которой акцентировал внимание представителей деловых кругов Испании на условиях и преимуществах вложения инвестиций в страну, учитывая членство Беларуси в ЕАЭС. Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организовало презентацию промышленных и инвестиционных возможностей региона, в частности, в сферах логистики, производства стекловолокна, обработки льна.
По итогам форума состоялись двусторонние переговоры с представителями испанских компаний.
Бизнес-форум "Возможности ведения бизнеса в Беларуси" организован посольством Беларуси в Испании, Витебским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, представителем БелТПП в Испании, Торговой палатой Толедо и Предпринимательской федерацией автономии Кастилия-Ла-Манча.-0-
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