15 июня, Островец /Корр. БЕЛТА/. Возможности повышения самостоятельности местных бюджетов обсуждаются в Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Ошмянском и Островецком районах проходит заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Во встрече принимают участие председатели районных Советов Гродненской и Брестской областей, представители Минэкономики, Минфина, Минтруда и соцзащиты. Как отметил Михаил Мясникович, во время дискуссии в Ошмянах большое внимание было уделено тому, как сделать местные бюджеты более самостоятельными. Причем, уточнил спикер, речь идет не о дополнительных налогах, а о дополнительных механизмах, которые повысят заинтересованность регионов больше зарабатывать самим.

Одним из источников дополнительного дохода для местных бюджетов он назвал создание новых эффективных рабочих мест. "Это один из источников пополнения местных бюджетов: и подоходный, и налог на прибыль", - пояснил Михаил Мясникович.

По мнению председателя Совета Республики, на данном этапе нет необходимости принимать особые решения для того, чтобы повысить авторитет и роль местных Советов. У них, подчеркнул Михаил Мясникович, есть основной инструмент для того, чтобы влиять на целый ряд вопросов, имущественных, земельных и так далее, - они утверждают бюджет.

На сегодняшнем заседании Совета по взаимодействию обсуждаются пути формирования эффективной региональной политики, которая служит фактором устойчивого экономического роста. Например, в Островце перспективы региона рассматривались комплексно. Первоочередное внимание уделялось социальной инфраструктуре. В городе сейчас проживает 10,9 тыс. человек. Ожидается, что к 2025 году население вырастет до 22 тыс. В прошлом году в микрорайоне №2 введен в эксплуатацию детский сад на 190 мест. В июне будет сдан еще один, такой же, начнет строиться школа на 765 мест. Она будет готова к 1 сентября 2019 года.

Кроме того, участники заседания посетили стройплощадку Белорусской атомной электростанции, ее учебный центр, где ознакомились с системой мер, направленных на формирование квалифицированного кадрового состава, и интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны.-0-