Возможные инвестпроекты и промкооперация обсуждены на белорусско-германском форуме в Люнене

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-германский экономический форум прошел 1 октября в городе Люнене. Мероприятие стало центральным событием Дней экономики Беларуси в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Германии.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Министерства экономики и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, свободных экономических зон "Брест" и "Минск". Они рассказали об условиях ведения бизнеса в Беларуси, новых возможностях для иностранных инвесторов в различных отраслях. Значительное внимание было уделено примерам успешно реализованных в стране инвестиционных проектов с участием германского капитала, потенциалу для двусторонней промышленной кооперации.

Мероприятие было организовано при поддержке одного из мировых лидеров в сфере обращения с отходами концерна "Ремондис", Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, Восточного комитета - Восточноевропейской ассоциации германской экономики, Министерства экономики, инноваций, дигитализации и энергетики земли Северный Рейн-Вестфалия, Промышленно-торговой палаты Дортмунда, посольства Беларуси в Германии.

Белорусская делегация также посетила несколько специализированных предприятий по утилизации и переработке отходов, провела переговоры с компаниями, заинтересованными в реализации инвестиционного проекта по созданию в Беларуси депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки.-0-

Фото посольства Беларуси в Германии