Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном откроет новые возможности для Армении - вице-премьер

17 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном откроет для армянских производителей новые возможности для входа на иранский рынок, а также создаст благоприятные условия для открытия в Армении новых производств. Об этом написал в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян, который находится в Астане.

"После долгих и сложных переговоров было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Особо хочу отметить серьезнейшую работу армянской стороны, о чем говорят все наши партнеры", - отметил Тигран Авинян.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали сегодня в Астане временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима.-0-