Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном поможет реализации экспортной стратегии Беларуси - Матюшевский

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заключенное сегодня в Астане временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном поможет реализации экспортной стратегии Беларуси. Об этом заявил на церемонии подписания документа первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Первый уникальный опыт создания многосторонних отношений с Ираном является достаточно перспективным. Мы достигли очень хороших взаимных результатов", - сказал Василий Матюшевский.

По его словам, торговля между Беларусью и Ираном развивается достаточно активно с 1993 года. "В 2017 году в три раза вырос взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном. Очень позитивная динамика наблюдается и в I квартале 2018 года", - подчеркнул первый вице-премьер. Помимо традиционного торгово-экономического сотрудничества, развивается и инвестиционное. Беларусь направляет инвестиции в машиностроение Ирана. Иран реализует в Беларуси ряд крупных логистических проектов.

Как отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, документ стал особенным для ЕАЭС, так как подразумевает два этапа создания зоны свободной торговли. На текущем этапе будет действовать временное соглашение, а затем за три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном, которое охватит уже практически всю товарную номенклатуру. В перспективе товарооборот может увеличиться в 1,5 раза.

"Сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу, - рассказал председатель Коллегии ЕЭК. - Соглашение охватывает 50% объема взаимной торговли, что, безусловно, говорит о значимости и серьезности договоренностей".

Тигран Саркисян назвал несколько основных преимуществ, которые получат предприниматели стран ЕАЭС и Ирана после вступления соглашения в силу. Одной из таких выгод является экономия на уплате ввозных таможенных пошлин. В перечень товаров для ЕАЭС вошли мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования. Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по широкому списку продовольствия, в первую очередь, овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов. По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин Ирана для ЕАЭС снизится на 7% (с 22,4% до 15,4%), страны союза снизят полшины на эту продукцию для Ирана на 3,3% (с 8% до 4,7%). По сельскохозяйственным товарам Иран уменьшит пошлины в среднем на 19% (с 32,2% до 13,2%), страны ЕАЭС - на 5% (с 9,6% до 4,6%).

Второе преимущество - это прозрачная и предсказуемая среда взаимной торговли. "Помимо снижения импортных пошлин, временное соглашение предусматривает соблюдение сторонами основополагающих принципов международной торговли. Прописана схема, аналогичная нормам ВТО, что налагает обязательства и требования на Иран, несмотря на отсутствие у наших партнеров членства в ВТО", - сказал Тигран Саркисян. Достигнута также договоренность не применять необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении.

Свои подписи под соглашением поставили председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, вице-премьер Армении Тигран Авинян, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер Кыргызстана Замирбек Аскаров, и.о. вице-премьера России Дмитрий Козак, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари.-0-