Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном поспособствует росту белорусского экспорта - ЕЭК

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результатом заключения временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, может стать двукратный рост экспорта из Беларуси в эту страну, заявила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина в Минске на ежегодном семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Убеждена, что Беларусь за счет высокой степени интеграции своей торговли в ЕАЭС может получить максимальные выгоды от заключения торгово-экономических соглашений. Результаты моделирования прогнозируют для Беларуси один из самых высоких темпов роста экспорта среди государств - членов ЕАЭС. По итогам заключения временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном, увеличение экспорта может составить 101,13%", - отметила Вероника Никишина.

Помимо вопросов заключения торговых соглашений с третьими странами министр ЕЭК проинформировала участников встречи о ситуации по развитию и реализации внешнеторгового регулирования ЕАЭС, в том числе в сферах таможенного тарифного и нетарифного регулирования, маркировки товаров, применении специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер, установления преференциальных и льготных торговых режимов в отношении третьих стран и взаимодействия с международными организациями.-0-