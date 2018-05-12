Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен с 21 мая по 21 ноября 2018 года. Это следует из постановления Совета Министров от 11 мая 2018 года №346, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что с 21 мая по 21 ноября 2018 года будет временно запрещен вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Кроме этого, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож, происходящих с белорусской территории, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением. Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности согласовывается заявление о выдаче лицензии на экспорт дубленых кож при наличии заключенного между названным концерном и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ соглашения об условиях поставок дубленых кож.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о принятых мерах и внести на ее рассмотрение предложение о введении аналогичных на таможенной территории ЕАЭС, а также информировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.-0-