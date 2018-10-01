Вручен главный приз рекламной игры Белагропромбанка и платежной системы Mastercard "Кухонных дел МАСТЕР!"

Сертификат на 13 000 белорусских рублей, которым можно оплатить ремонт кухни, был вручен в центральном офисе Белагропромбанка при участии представителя международной платежной системы Mastercard 26 сентября.
Счастливым обладателем приза стала минчанка Валентина Сацура. Выигрыш принесла операция, совершенная с использованием платежной карточки Mastercard на сумму 120 белорусских рублей. Помимо сертификата, Валентине досталась и денежная часть приза, необходимая для уплаты налога.
– В обеденный перерыв мне позвонили из банка и сообщили, что я обладательница сертификата на 13 000 белорусских рублей. Слишком нереальной казалась такая удача! И только когда по почте получила официальное письмо – подтверждение выигрыша с просьбой прийти в отделение банка, тогда и осознала произошедшее, - делится эмоциями победительница рекламной игры "Кухонных дел МАСТЕР!".
Приз оказался как нельзя кстати: в недавно приобретенной квартире до сих пор приходилось пользоваться кухней прежних жильцов. И хоть она, по словам Валентины, вполне приличная, любой хозяйке хочется иметь кухню своей мечты.
Директор Картцентра ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова поздравила победительницу и заверила, что банк и дальше будет радовать своих клиентов интересными играми и нестандартными призами.
- Данная рекламная игра была рассчитана на современного жителя, который охотно пользуется новыми разработками и сервисами, оплачивает свои покупки с помощью банковских карточек. Удача всегда настигает людей с активной жизненной позицией, - добавил директор международной платежной системы Mastercard по Беларуси Вадим Головчиц.
Напомним, рекламная игра
Поздравляем победителей рекламной игры и напоминаем, что, открыв депозит в Белагропромбанке, можно выиграть однокомнатную квартиру в Минске! Подробности рекламной игры "Счастливый вклад!" –
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN