Вручен главный приз рекламной игры Белагропромбанка и платежной системы Mastercard "Кухонных дел МАСТЕР!"

Сертификат на 13 000 белорусских рублей, которым можно оплатить ремонт кухни, был вручен в центральном офисе Белагропромбанка при участии представителя международной платежной системы Mastercard 26 сентября.

Счастливым обладателем приза стала минчанка Валентина Сацура. Выигрыш принесла операция, совершенная с использованием платежной карточки Mastercard на сумму 120 белорусских рублей. Помимо сертификата, Валентине досталась и денежная часть приза, необходимая для уплаты налога.

– В обеденный перерыв мне позвонили из банка и сообщили, что я обладательница сертификата на 13 000 белорусских рублей. Слишком нереальной казалась такая удача! И только когда по почте получила официальное письмо – подтверждение выигрыша с просьбой прийти в отделение банка, тогда и осознала произошедшее, - делится эмоциями победительница рекламной игры "Кухонных дел МАСТЕР!".

Приз оказался как нельзя кстати: в недавно приобретенной квартире до сих пор приходилось пользоваться кухней прежних жильцов. И хоть она, по словам Валентины, вполне приличная, любой хозяйке хочется иметь кухню своей мечты.

Директор международной платежной системы Mastercard по Беларуси Вадим Головчиц, победительница рекламной игры "Кухонных дел МАСТЕР!" Валентина Сацура и директор Картцентра ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова

Директор Картцентра ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова поздравила победительницу и заверила, что банк и дальше будет радовать своих клиентов интересными играми и нестандартными призами.

- Данная рекламная игра была рассчитана на современного жителя, который охотно пользуется новыми разработками и сервисами, оплачивает свои покупки с помощью банковских карточек. Удача всегда настигает людей с активной жизненной позицией, - добавил директор международной платежной системы Mastercard по Беларуси Вадим Головчиц.

Напомним, рекламная игра "Кухонных дел МАСТЕР!" проходила с 1 июня по 31 июля 2018 года. Клиенты Белагропромбанка, оплачивая покупки на сумму в чеке от 20 BYN/10 USD/10 EUR Br20/$10/10 евро карточкой Mastercard, автоматически становились участниками розыгрыша. Помимо сертификата на ремонт кухни, также разыгрывались 700 подарочных сертификатов торговой сети "Евроопт" номиналом 70 белорусских рублей.

Поздравляем победителей рекламной игры и напоминаем, что, открыв депозит в Белагропромбанке, можно выиграть однокомнатную квартиру в Минске! Подробности рекламной игры "Счастливый вклад!" – здесь .

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