Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга - Минфин

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместителю министра задали вопрос, планирует ли Минфин в 2018 году направлять на погашение госдолга пошлины от перетаможки 6 млн т российской нефти, которые поступают в бюджет Беларуси согласно соглашению, заключенному в 2017 году. "Мы все доходы от нефтяного рынка направляем на погашение долга", - ответил он.

"Пока мы планируем, что до 2020 года будем работать (с российскими коллегами. - Прим. БЕЛТА) по тем договоренностям, которые имеем", - отметил Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, для погашения государственного долга Министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники. Ведомство рассчитывает обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от $400 млн до $700 млн. Эти средства будут направляться на погашение госдолга.

На 2018 год долговые обязательства Беларуси оцениваются в $3,8 млрд, в том числе на погашение основного долга пойдет $2,5 млрд, на его обслуживание - более $1,2 млрд.-0-