Всемирный банк готов оказать помощь Беларуси по гармонизации системы управления госзакупками

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк поддерживает инициативу по созданию в Беларуси государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) и готов оказать помощь по ее гармонизации своим стандартам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Делегация Всемирного банка в составе руководителя Глобальной практики по вопросам решений и инноваций в закупках Криша Кришнакумара, руководителя страновой группы по закупкам Куамрула Хасана и старшего специалиста по закупкам Александра Балакова посетила центральный офис БУТБ.

Во время визита Криш Кришнакумар высказал мнение, что внедрение в Беларуси государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками будет не только способствовать консолидации информации о проводимых закупочных процедурах, но и повысит прозрачность данной сферы, сводя к минимуму возможные коррупционные проявления. "Решение о создании ГИАС - серьезный шаг на пути к полной электронизации государственных закупок в стране. В этой связи мы готовы оказать необходимую консультационную помощь разработчикам системы, в том числе в части ее гармонизации со стандартами Всемирного банка", - подчеркнул представитель ВБ.

Представители Всемирного банка ознакомились с особенностями действующей в республике системы госзакупок, а также функциями БУТБ как оператора соответствующей электронной торговой площадки (ЭТП). Особый интерес у международных экспертов вызвал порядок проведения электронных аукционов и процедур запроса ценовых предложений, механизм определения начальной цены электронного аукциона и схема взаимодействия между организатором закупочной процедуры, ее участниками и оператором ЭТП.-0-