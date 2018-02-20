Всемирный банк планирует выделить $100 млн на утепление жилья в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк планирует выделить $100 млн на утепление жилья, которое будет проводиться с участием средств граждан. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Малашенко отметил, что с 2017 года в Беларуси разрабатывается комплекс нормативно-правовых актов, предусматривающих привлечение средств населения при внедрении энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе - от установки индивидуальных систем учета тепловой энергии до термореновации ограждающих конструкций зданий (утепления стен, замены оконных блоков).
"В этом направлении плотно работаем со Всемирным банком, есть предварительная договоренность о реализации пилотного проекта, в соответствии с которым предусмотрено привлечение средств населения. Граждане будут частично компенсировать энергоэффективные мероприятия в жилищном секторе, - сказал Михаил Малашенко. - На эти цели получим около $100 млн, подписание соглашения со Всемирным банком запланировано на ноябрь 2018 года".
Одно из условий сотрудничества с финансовым институтом - деньги будут предоставлены в качестве оборотного фонда. "Нужно, чтобы мы научились привлекать население к этой работе, поскольку сегодня оплачивается около 17% себестоимости тепловой энергии", - добавил руководитель Департамента по энергоэффективности.
Среди резервов для снижения себестоимости тепловой энергии Михаил Малашенко назвал строительство энергоисточников на местных видах топлива.-0-
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