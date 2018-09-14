14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк поможет Беларуси в создании дорожной карты национальной системы безбумажной торговли. Об этом шла речь на встрече представителей экспертной группы ВБ в Министерстве связи и информатизации, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

На встрече обсуждали реализацию трех основных проектов, выполняемых специалистами Всемирного банка. Это создание дорожной карты национальной системы безбумажной торговли Беларуси, консалтинговые работы в сфере развития цифровых навыков Беларуси, реализация программы по развитию широкополосной связи.

Представители Всемирного банка отметили важность сотрудничества с Беларусью в сфере создания электронного правительства.

Сегодня в Минске пройдет региональный семинар "Цифровая экономика: цифровая торговля и цифровые навыки". Он станет итоговым мероприятием по обсуждению основных отчетов, подготовленных по проектам технической помощи "Содействие разработке стратегии развития ИКТ для Республики Беларусь" и "Развитие отрасли ИКТ в Республике Беларусь", исполнителем которых является Всемирный банк.-0-