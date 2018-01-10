Всемирный банк прогнозирует сохранение роста белорусской экономики в ближайшие три года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк опубликовал январский доклад "Перспективы мировой экономики", сообщает БЕЛТА.

Согласно докладу, белорусская экономика прирастет в 2018 году на 2,1% (эта же цифра была озвучена в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси" в декабре 2017-го), в 2019 и 2020 годах рост ВВП Беларуси ожидается на уровне 2,4%.

В целом в 2018 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии составят 2,9%. "Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть, и, по прогнозам, рост ее экономики продолжится и составит (в этом году) 1,7%. Темпы роста экономики Казахстана, как ожидается, станут более умеренными - на уровне 2,6% - по мере ослабления эффекта таких разовых мер, как рост добычи нефти и налогово-бюджетное стимулирование. Прогнозируется, что со снижением геополитической напряженности темпы роста экономики Украины вырастут с 2% в истекшем году до 3,5%", - говорится в докладе.

В 2017 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии превысили ожидания и достигли 3,7%, тогда как в предыдущем году они составляли 1,7%. Эти успехи были достигнуты после трех лет крайне медленного роста вслед за резким падением цен на нефть в 2014 году.

По оценкам ВБ, темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, но потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Ожидается, что имеющиеся в мировой экономике резервы будут постепенно исчерпаны.

Также ожидается, что мировая экономика в 2018 году впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов будет работать почти на полную мощь.-0-