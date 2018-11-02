Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики на 2018 год до 3,4%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году до 3,4%. Такие данные содержатся в презентации очередного Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Устойчивое восстановление белорусской экономики, начавшееся в 2017 году, продолжилось и в 2018-м. Однако необходимы дальнейшие структурные изменения для повышения внешней конкурентоспособности, чтобы преобразовать нынешнее цикличное восстановление в структурный рост, подчеркивается в обзоре.
По оценкам Всемирного банка, ежегодные темпы экономического роста Беларуси в будущем могут замедлиться до 2-2,5%.
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