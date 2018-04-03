Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси на 2018-2022 годы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Всемирного банка сегодня утвердил новую рамочную стратегию партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы, направленную на поддержку устойчивого и инклюзивного роста и повышения уровня жизни в стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в представительстве банка в Беларуси.

"Устойчивое повышение уровня жизни в Беларуси требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты. Группа Всемирного банка стремится к тому, чтобы повышалось качество жизни обычных граждан. Это подразумевает увеличение количества рабочих мест в частном секторе, развитие знаний и навыков, отвечающих требованиям времени, повышение качества здравоохранения, а также развитие инфраструктуры, способствующей росту экономики и охране окружающей среды", - отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

В банке подчеркнули, что стратегия полностью согласована с программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основана на выводах и рекомендациях комплексного диагностического исследования экономики страны (SCD), подготовленного Всемирным банком. В ближайшие пять лет поддержка Группы ВБ в Беларуси будет сосредоточена на трех направлениях: создание возможностей для развития частного сектора и повышения эффективности государственных инвестиций; поддержание человеческого капитала за счет улучшения условий обучения в сфере образования и качества медицинской помощи; усиление вклада инфраструктуры в экономический рост, управление изменением климата и развитие человеческого потенциала.

Рамочная стратегия партнерства была разработана на основе широких консультаций с государственными органами, бизнес-ассоциациями, организациями гражданского общества, партнерами по развитию, научными кругами и бенефициарами. Во время консультаций многие участники отмечали, что прозрачность информации, доступ к данным о воздействии принимаемых мер и диалог между государственным и частным секторами могут улучшить процесс принятия решений.

Рамочная стратегия партнерства является совместной стратегией Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МИГА).

"Увеличение частных инвестиций - основа стратегии Международной финансовой корпорации в Беларуси, - отметил глава регионального представительства МФК в Беларуси, Молдове и Украине Джейсон Пеллмар. - В течение периода действия следующей стратегии Международная финансовая корпорация продолжит содействовать Беларуси в улучшении бизнес-среды, поддержке конкуренции и увеличении участия частного сектора в разных секторах экономики".

С 1992 года Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд. Кроме того, на реализацию программ, включая программы с участием организаций гражданского общества, было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн. В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Республике Беларусь включает восемь проектов на сумму $789 млн.-0-