9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк в 2018-2022 годах направит на финансирование проектов в Беларуси около $570 млн. Об этом сообщил сегодня глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на презентации рамочной стратегии партнерства Группы ВБ для Беларуси на 2018-2022 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы оцениваем, что финансирование со стороны Всемирного банка с 1 июля 2018 года до 31 июня 2022 года будет порядка $570 млн. Цифры могут быть выше или ниже в зависимости от разных аспектов и событий", - сказал Алекс Кремер.

Среди основных направлений финансирования - рост частного сектора, повышение эффективности госсектора, модернизация социальных услуг.

Алекс Кремер отметил, что Всемирный банк удовлетворен ходом реализации в Беларуси текущих проектов. "Беларусь является одной из более эффективных стран в части реализации проектов в своем регионе", - считает он.

Специалист по программам Всемирного банка в Беларуси Ирина Олейник напомнила, что при реализации предыдущей стратегии объем финансирования вырос практически в два раза - с $457 млн до почти $1 млрд. Это связано с тем, что тогда началась реализация проектов по новым направлениям.

Новая стратегия на 2018-2022 годы предусматривает в том числе финансирование проекта по модернизации системы управления государственными финансами, допфинансирование для проекта по модернизации системы образования, выделение средств для проектов по укреплению системы высшего образования, по повышению эффективности и качества коммунальных услуг, по повышению устойчивости энергетического сектора.-0-