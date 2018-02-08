Второе чтение проекта обновленного Банковского кодекса запланировано на весеннюю сессию Палаты представителей

8 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Второе чтение проекта обновленного Банковского кодекса планируется провести на весенней сессии Палаты представителей. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина на круглом столе по обсуждению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассмотрение законопроекта во втором чтении Палатой представителей запланировано на весенней сессии парламента, которая начнет работу 2 апреля", - сообщила Людмила Добрынина.

По ее словам, при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило более 25 замечаний и предложений от Администрации Президента, Совета Республики, главного правового и редакционного управления секретариата Палаты представителей, Комитета государственного контроля, министерств финансов и юстиции. Активное участие в работе над документом принимают депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. Проведено два расширенных заседания постоянной комиссии и четыре заседания рабочей группы по доработке законопроекта.

Людмила Добрынина отметила, что нормы законопроекта приведены в соответствие с указом №371 "О Белорусском межбанковском расчетном центре" и декретом №7 "О развитии предпринимательства". В частности, в новой редакции изложены ст.26 "Функции Национального банка", ст.121 "Банковская тайна", ст.150 "Особенности кредитования физических лиц". Она обратилась к присутствующим на заседании банкирам с просьбой высказать свои замечания и предложения с учетом существующей практики, особенно по статье, касающейся кредитования физлиц, потому что именно ей депутатский корпус уделяет особое внимание.

Также, по словам Людмилы Добрыниной, в законопроект добавлены положения, содержащие понятия и характеристики безналичных расчетов в виде банковского платежного обязательства и прямого дебетования счета при регулировании правового пробела при работе с этими инструментами.

В свою очередь председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский рассказал, что члены ассоциации по просьбе Нацбанка несколько раз готовили свои предложения, направляли их регулятору и в Национальный центр законодательства и правовых исследований. "По этим каналам, думаю, наши предложения поступали в Палату представителей. Хотелось бы услышать, насколько они включены в обновленный документ", - отметил он.

В заседании приняли участие депутаты Палаты представителей - члены постоянной комиссии по бюджету и финансам, а также председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко, руководители крупных коммерческих банков - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО "МТБанк".-0-