7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй цикл кадастровой оценки земель Беларуси начнется с 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Первый цикл по всем пяти видам функционального использования (жилая многоквартирная зона, жилая усадебная зона, садоводческие товарищества и дачные кооперативы, рекреационная зона, общественно-деловая зона, производственная) планируется завершить в ноябре 2018 года.

В настоящее время Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества завершило работы по определению кадастровой стоимости земель и земельных участков по виду функционального использования земель "общественно-деловая зона". Ее результаты уже направлены на утверждение в исполкомы. Одновременно НКА определяет кадастровую стоимость земель по виду функционального использования "производственная зона".

"Своевременное утверждение результатов кадастровой оценки земель и, как следствие, использование актуальных данных о кадастровой стоимости земель способствует грамотному управлению и повышению эффективности использования земельных ресурсов, позволяет использовать наиболее справедливую и актуальную базу для платежей, зависящих от кадастровой стоимости, сравнивать инвестиционную привлекательность различных территорий", - отметили в пресс-службе.-0-