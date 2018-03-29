Введение дополнительных льгот по налогу на прибыль пока не планируется - МНС

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МНС не планирует вводить дополнительные льготы по налогу на прибыль. Об этом сообщила начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Ольга Тарасевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Пока введение дополнительных льгот по налогу на прибыль не обсуждается. Законодательные акты содержат достаточное количество преференций, в том числе по налогу на прибыль, для развития и поддержания финансового состояния практически всех отраслей экономики", - подчеркнула она.

Ольга Тарасевич отметила стабильность поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет: в течение ряда лет их уровень превышает 11% от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами.

В целях обеспечения стабильной работы коммерческих организаций 28 декабря 2017 года принят указ №468 "Об отражении курсовых разниц в налоговом учете". Он предоставил организациям право накопившиеся на 31 декабря 2017 года в бухгалтерском учете суммы превышения положительных курсовых разниц над суммами отрицательных курсовых разниц поэтапно до конца 2018 года отразить в составе внереализационных доходов и учесть при перечислении в бюджет части прибыли в соответствии с указом №637 от 28 декабря 2005 года.

"Не вызывает сомнения положительный эффект принятия данного документа. Перенос срока исчисления и уплаты налога на прибыль позволил предприятиям оставить в своем распоряжении значительные суммы оборотных средств", - добавила начальник управления МНС.-0-

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