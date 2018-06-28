Введение "налога на Google" оправдало ожидания - МНС

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем поступлений налога на добавленную стоимость от зарубежных компаний - поставщиков электронных услуг соответствует прогнозам. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Итоги первого квартала подтвердили прогнозы. Оценивая бюджетную эффективность нововведений, можно сказать, что достигнутые результаты превысили затраченные на это ресурсы", - отметила замминистра.

В то же время она обозначила некоторые проблемные вопросы, которые пока возникают на практике при оплате "налога на Google". В первую очередь это сложность прогнозирования времени прохождения платежа от даты перечисления со счетов в иностранных банках до даты поступления на счет налоговых органов. Также возникают сложности при расчете суммы перечисления, так как каждый банк, участвующий в расчетах, удерживает комиссию.

"Вопросы есть, они отрабатываются, и это нормальный процесс, - пояснила замминистра. - Каких-либо изменений в механизме взимания НДС в настоящее время не планируем".

С 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. При взимании налога применяется стандартная ставка в 20%. По итогам I квартала 2018 года зарубежными компаниями - поставщиками электронных услуг уплачено НДС на сумму Br3,1 млн. По информации на 1 мая, на учете в налоговом органе состоят 34 иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси. Список зарегистрированных организаций размещен на сайте МНС в электронном сервисе "е-НДС".-0-

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