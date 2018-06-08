Введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС - Суриков

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС. Об этом заявил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, комментируя конфликт между странами вокруг поставок молочной продукции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это не отвечает нормам ни Евразийского экономического союза, ни вообще никаким нормам", - сказал Александр Суриков.
Дипломат допустил, что могут вводиться санкции в отношении отдельных предприятий, если там при производстве продукции обнаружены нарушения. "А на страну же нельзя накладывать. Надо более взвешенно подходить к своим действиям", - добавил посол.-0-
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