Введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС - Суриков

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС. Об этом заявил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, комментируя конфликт между странами вокруг поставок молочной продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не отвечает нормам ни Евразийского экономического союза, ни вообще никаким нормам", - сказал Александр Суриков.

Дипломат допустил, что могут вводиться санкции в отношении отдельных предприятий, если там при производстве продукции обнаружены нарушения. "А на страну же нельзя накладывать. Надо более взвешенно подходить к своим действиям", - добавил посол.-0-