ВВП Беларуси в I квартале вырос на 5,1%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в первом квартале 2018 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национального статистического комитета.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br26 млрд, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню января-марта 2017 года.
Индекс-дефлятор ВВП в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 109,9%.-0-
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