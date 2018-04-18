ВВП Беларуси в I квартале вырос на 5,1%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в первом квартале 2018 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национального статистического комитета.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br26 млрд, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню января-марта 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 109,9%.-0-