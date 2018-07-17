ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 4,5%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в I полугодии 2018 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br55,8 млрд, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню I полугодия 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июне 2018-го по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,1%.-0-