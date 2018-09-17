ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 3,7%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-августе 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br77,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-августа 2017-го.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 112,4%.-0-
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