16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе вырос на 4,6%, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики Александр Червяков перед расширенным заседанием коллегии министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Белстата, объем ВВП в текущих ценах составил Br9,1 млрд, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню января 2017 года.

"Экономика в январе приросла на 4,6% - это, конечно, влияние потенциала и тенденций, которые были заложены в прошлом году. Это рост заработной платы, который повлиял на потребительский спрос, улучшение финансового состояния организаций, снижение ставок по кредитам, что в совокупности повлияло на рост инвестиций и строительную сферу. Беларусь стала более результативно работать и на внешних рынках", - отметил Александр Червяков.

Опросы руководителей предприятий показывают, что у производств уже есть неплохие портфели заказов на ближайшую перспективу. К тому же в декабре 2017 года белорусские предприятия активно закупали так называемый промежуточный импорт - сырье и материалы, которые будут использованы для производства продукции. "В январе мы наблюдаем снижение складских запасов. То есть то, что произведено, продается", - обратил внимание замминистра.

Подводя итоги работы Минэкономики в 2017 году, Александр Червяков отметил, что все задачи, поставленные перед коллективом министерства, выполнены. Среди значимых результатов - работа над пакетом документов по развитию предпринимательства. "2017-й был переломным в изменении тенденций в экономической сфере. Это не только рост ВВП на 2,4%, но и изменение тенденций в доходах населения, заработной плате, инвестициях, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, снижение инфляции. Очень важно, чтобы эти тенденции были сохранены и в 2018 году", - резюмировал замминистра.-0-