Выявленные на заводе в Барани недостатки будут устранены к октябрю - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостатки, выявленные в ОАО "Техника связи" в Барани (Оршанский район) во время посещения Президента, будут устранены к октябрю. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Роман Головченко подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы начинать работу на предприятии с нуля, и об аврале речи не идет. В то же время выявленные недостатки будут оперативно устранены. "Основные мероприятия будут проведены в сентябре, полностью комплекс работ будет завершен к октябрю", - сказал он.

Предприятие уже демонстрирует достаточно устойчивую траекторию развития, о чем было доложено и главе государства, когда он приезжал на завод. "В целом ситуация неплохая, и я уверен, что предприятие выйдет на еще более устойчивый рост как минимум в 2019 году", - добавил Роман Головченко.

Касаясь стратегических задач в целом по отрасли, новый глава Госкомвоенпрома рассказал, что планирует посетить все предприятия, входящие в структуру комитета, чтобы ознакомиться с их работой, встретиться с коллективами. Самое пристальное внимание будет уделено реализации государственной программы вооружения и государственному оборонному заказу, а также инновационным проектам по созданию новых образцов вооружений и военной техники. К концу года планируется провести широкую демонстрацию достигнутых результатов.

Завод в Барани основан в 1873 году. В настоящее время предприятие специализируется на разработке и производстве цифровых и аналоговых систем радиосвязи КВ и УКВ-диапазонов, телекоммуникационного оборудования для проводных линий связи, антенно-мачтовых устройств, а также производстве товаров народного потребления, оказывает услуги по изготовлению радиоэлектронных модулей, металлообработке, гальваническому и лакокрасочному покрытию, проектированию и изготовлению пресс-форм, изготовлению специальной тары и полиграфической продукции. Президент, в частности, ознакомился с организацией производства бронешлемов и средств радиосвязи.-0-