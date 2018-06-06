Выпуск еврооблигаций компании "Евроторг" назван "Лучшим дебютом на развивающихся рынках" по версии GlobalCapital

Впервые компания из Беларуси стала обладателем престижной ежегодной премии GlobalCapital - Bond Awards, итоги которой были объявлены 23 мая в Лондоне. Выпуск еврооблигаций крупнейшего белорусского ретейлера - ООО "Евроторг" - признан "Лучшим дебютом на развивающихся рынках".

GlobalCapital - ведущий информационный портал рынка еврооблигаций, премии которого присуждаются на основе опроса всех участников инвестиционного рынка - эмитентов, банкиров, инвесторов - и поэтому в полной мере отражают консолидированное мнение всего инвестиционного сообщества. В этом году наряду с ООО "Евроторг" награды от GlobalCapital получили такие известные международные компании, как Deutsche Bank, Nordea и Volkswagen.

Громкий успех белорусской компании не случаен. "Евроопт" первым из национальных компаний вышел на мировой рынок валютных заимствований. До этого Беларусь здесь была представлена только суверенными евробондами. Переподписка в момент выхода облигаций "Евроопта" превысила эмиссию в пять раз, а наибольший интерес к ценным бумагам проявили инвесторы из США, стран Евросоюза, Ближнего Востока и Азии. При этом выпуску бумаг компании "Евроопт" был присвоен рейтинг на уровне существовавшего на тот момент суверенного рейтинга страны. С учетом того, что рейтинги корпоративных эмитентов обычно ниже суверенных рейтингов, этот факт подчеркнул высокое качество бизнеса компании и ее роль в экономике Беларуси.

- В 2017 году "Евроторг", крупнейший продовольственный ретейлер в Беларуси, стал первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в стране. Мы считаем, что это важный шаг не только для нашей компании, но и в целом для страны. Высокая награда от GlobalCapital - это заслуженное признание работы нашей команды, а также всего экономического и инвестиционного потенциала Беларуси. Мы гордимся тем, что инвестиционное сообщество высоко оценило дебют компании на международном рынке капитала, и намерены использовать наши сильные стороны для будущего роста. Открытое общение с инвесторами будет обязательно продолжено. Мы верим, что наши усилия, кроме решения стратегических задач развития бизнеса, также будут способствовать дальнейшему раскрытию инвестиционной привлекательности Беларуси, - прокомментировал событие генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков.

Генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков: "Открытое общение с инвесторами будет обязательно продолжено. Мы верим, что наши усилия, кроме решения стратегических задач развития бизнеса, также будут способствовать дальнейшему раскрытию инвестиционной привлекательности Беларуси"

- Дебютный международный выпуск компании "Евроторг" привлек внимание инвесторов по всему миру, что свидетельствует о сильной рыночной позиции компании, профессиональной команде менеджмента, а также о повышении интереса к Беларуси. Еврооблигации "Евроторга" показывают хорошие результаты на вторичном рынке: наблюдается постоянный интерес инвесторов, что подтверждает сильную кредитную историю компании и высокое качество ее бумаг, - отметил Дмитрий Гладков, управляющий директор компании Renaissance Capital, которая выступила букраннером выпуска еврооблигаций.

ООО "Евроторг" - крупнейший мультиформатный ретейлер в Беларуси. На сегодня компания управляет более чем 600 магазинами под брендами "Евроопт" и "Бруснiчка" во всех регионах страны. Магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" ежедневно обслуживают около 1 млн покупателей.