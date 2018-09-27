27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск легковых автомобилей в Беларуси в январе-августе увеличился в 3,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такие данные приводятся в обзоре Национального статистического комитета ко Дню машиностроителя, сообщает БЕЛТА.

Машиностроительный комплекс Беларуси представляют более 1,2 тыс. организаций, в отрасли трудятся свыше 193 тыс. человек. Доля ключевых подотраслей машиностроения (производство машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, электрооборудования) составляет 14,3% от общего объема промышленного производства. В январе-августе текущего года в стране произведено продукции машиностроения на сумму Br10,2 млрд.

Белорусские предприятия специализируются на выпуске грузовых автомобилей, карьерных самосвалов, автобусов, троллейбусов, дорожной и строительной техники. Беларусь также является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин: тракторов, комбайнов, различных видов кормоуборочной техники и агрегатов. Важное место в промышленном производстве занимает выпуск бытовой техники: телевизоров, холодильников и морозильников, стиральных машин и микроволновых печей, электрических и газовых плит.

В январе-августе 2018 года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом в Беларуси выпуск легковых автомобилей увеличился в 3,2 раза, троллейбусов - в 2 раза, карьерных самосвалов - в 1,5 раза, велосипедов - на 33,8%, автобусов - на 24%, зерноуборочных комбайнов - на 22,5%, лифтов - на 20,9%, грузовых автомобилей - на 19,7%, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов - на 19,7%, тракторов (кроме мотоблоков) - на 5%.

За восемь месяцев текущего года произведено 362,2 тыс. телевизоров, что в 2,1 раза больше, чем за январь-август 2017-го, холодильников и морозильников - 585,1 тыс. штук (на 12,5% больше), бытовых стиральных машин - 115,8 тыс. штук (на 11,4%).

Продукция белорусского машиностроения характеризуется высокой долей экспорта в объеме произведенной продукции. В январе-июле 2018 года она поставлялась на рынки 139 стран мира. По итогам семи месяцев на экспорт поставлено продукции машиностроения на сумму $3,211 млрд, или на 9,9% больше, чем за соответствующий период 2017-го.-0-