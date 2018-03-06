Выпускников колледжей легкой промышленности трудоустроят на "Камволь"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" взаимодействует с колледжами легкой промышленности по заполнению вакансий в ОАО "Камволь", сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1" председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, сообщает БЕЛТА.

После модернизации предприятию требовалось 160 сотрудников. "У нас два колледжа - в Минске и Барановичах, мы тесно сотрудничаем с ними. Трудоустраиваем всех детей. Действительно, на "Камволе" возник дефицит рабочих кадров, но он восполняется. Сегодня активно идет набор. С выпуском этого года полностью группы наших колледжей забираем на "Камволь", - отметил Николай Ефимчик.

Николай Ефимчик подчеркнул, что благодаря модернизации "Камволя" отрасль вышла на новый уровень. "Это значимый шаг вперед. Ткани востребованы, мы уже их продаем в Турции", - сказал он.

Проведено также серьезное техническое перевооружение Оршанского льнокомбината, ОАО "Моготэкс", Барановичского ПХБО, обувных предприятий. За последние 10 лет на эти цели направлено более $600 млн. Предстоит модернизация ОАО "Сукно". Для работы на новом оборудовании планируется в течение трех лет обучить специалистов.

Николай Ефимчик также рассказал, что проводятся встречи с белорусскими предпринимателями по вопросам взаимовыгодного сотрудничества.-0-