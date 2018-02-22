Выручка "Белтаможсервиса" в 2017 году выросла почти на треть

22 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Темп роста выручки РУП "Белтаможсервиса" в 2017 году составил 132% по сравнению с 2016 годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор предприятия Юрий Король.

"Выручка за прошедший год составила 108% к плану. Темп роста к 2016 году - 132%. За 2017 год сотрудники "Белтаможсервиса" оформили более 460 тыс. ЭПИ (электронное предварительное информирование) и более 161 тыс. деклараций на товары, поданных в таможенные органы в электронном виде, что на 21% больше", - отметил Юрий Король.

Общая использованная в течение 2017 года сумма обеспечения по действующим договорам поручительства составила 38,564 млн евро, что на 8,064 млн евро выше аналогичного показателя 2016 года. При этом выдано 106,8 тыс. сертификатов обеспечения по договорам поручительства на сумму более 2 млрд евро.

"К итогам года могу отнести также и то, что "Белтаможсервис" стал полноценным оператором контейнерных поездов из Китая. В 2016-2017 годах проэкспедировано около 140 полносоставных контейнерных поездов. Мы постоянно ведем переговоры и заключаем меморандумы о сотрудничестве с логистическими и торговыми компаниями Китая с целью развития интеграции "Белтаможсервиса" как логистического оператора в двустороннее сотрудничество Беларуси и КНР, а также с целью развития торговых и логистических связей", - сказал Юрий Король.

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