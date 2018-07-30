Выручка организаций Минлесхоза от реализации продукции в I полугодии выросла почти на четверть

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка организаций Министерства лесного хозяйства от реализации продукции (работ, услуг) по итогам работы за первое полугодие 2018 года составила Br460,3 млн, или 109,8% к плану (124,9% к аналогичному периоду 2017 года), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По итогам работы за январь-июнь выполнены все прогнозные показатели социально-экономического развития лесной отрасли. Лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 34,8 тыс. га. Селекционным посевным и посадочным материалом лесные культуры созданы на площади 17,709 тыс. га. Организациями Минлесхоза за первое полугодие заготовлено более 9 млн куб.м ликвидной древесины, или 113,8% к плану.

Организациями Минлесхоза за январь-июнь 2018 года в целом по отрасли поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг на сумму $63,3 млн. Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства - Br180,5 млн, или 109,1% к плану (125,6% к аналогичному периоду 2017 года).

Среднемесячная заработная плата работников отрасли за первое полугодие составила Br904 (132,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). Темп роста производительности труда за отчетный период сложился на уровне 126,1%. Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста среднемесячной заработной платы по отрасли составило 3,1 процентного пункта.

По итогам работы за 2018 год Минлесхозом прогнозируется выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития.-0-