Выручка "Планара" в 2017 году увеличилась на 14%

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка холдинга "Планар" в 2017 году увеличилась на 14%, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Планар" Геннадий Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные доведенные показатели мы в 2017 году выполнили. Темп роста выручки составил 114%. Рентабельность продаж - 14,6%. Чистая прибыль - Br8,53 млн. Не менее важен такой показатель, как темп роста средней зарплаты: он составил 119%", - сказал Геннадий Ковальчук.

Среднегодовой объем экспорта "Планара" составляет примерно $5,5 млн. Холдинг экспортирует около 70% продукции, прежде всего оборудование для производства изделий микроэлектроники. В планах также поставки на экспорт искусственных клапанов сердца.

"Планар" участвует в реализации союзной программы "Луч" ("Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний"). Она рассчитана на период до 2019 года. Также подготовлена и в настоящее время проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах Беларуси и России концепция новой программы Союзного государства "Безопасность СГ" ("Разработка технических средств предупреждения природных и техногенных катастроф, обеспечения экологической и других видов безопасности на основе инновационных технологий радиоэлектроники и микросистемотехники двойного назначения").

Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар" - единый научно-технический комплекс предприятий, который на базе самых современных технологий и синтеза последних достижений науки и техники в различных областях знаний разрабатывает и производит сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники. В него входят ОАО "Планар", ОАО "КБТЭМ-ОМО", ОАО "Завод "Электронмаш" и другие предприятия.-0-