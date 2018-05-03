Выставка "Белагро-2018" пройдет 5-10 июня

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные специализированные выставки "Белагро-2018", "Белферма", "Белпродукт", "Пищевая индустрия", "Продмаш. Холод. Упак" пройдут во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе. Такая информация размещена на сайте ЗАО "Минскэкспо", сообщает БЕЛТА.

На выставках можно будет ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.

Форум аграриев "Белагро" предусматривает обобщение международного опыта в сельскохозяйственном машиностроении, поиск оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Ежегодно в выставке участвуют более 500 компаний из 25 стран. В этом году на открытой площадке свои новинки представят практически все предприятия страны, производящие сельскохозяйственную технику. Коллективные экспозиции готовят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз, другие министерства и ведомства.

На выставке будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельскохозяйственного производства, агрохимия, средства защиты растений и почв, зоотехния, корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение, семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых и другая продукция.

Программа выставки будет наполнена практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

Организатор выставки - ЗАО "Минскэкспо", соорганизатор - IFW-expo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.-0-