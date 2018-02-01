Выставка "Импорт Экспо" поспособствует росту поставок белорусской продукции в Китай - Цуй Цимин

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг "Импорт Экспо" (China International Import Expo) поспособствует росту поставок белорусской продукции в Китай. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на прошедшей в Минске презентации выставки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел Беларуси.

Цуй Цимин проинформировал, что за 25 лет с момента установления дипотношений объем взаимной торговли между двумя странами увеличился почти в 100 раз. "В 2017 году товарооборот между Китаем и Беларусью составил $1,3 млрд. При этом импорт товаров и услуг из Китая равнялся $850 млн, что составляет 13,8% от общего объема импорта Беларуси. Отечественный экспорт в Китай составил $490 млн", - сказал посол.

Валерий Садохо (справа)

Он обратил внимание на то, что в 2017 году двусторонняя торговля стала более сбалансированной. "Беларусь имеет развитое сельское хозяйство, промышленную базу и высокий научно-технический потенциал. Думаю, что совместными усилиями, в том числе и благодаря тем возможностям, которые предоставляет выставка "Импорт Экспо", все больше белорусских товаров высокого качества будет экспортироваться в Китай. Развитие двустороннего сотрудничества непременно поднимется на новые уровни", - подчеркнул Цуй Цимин.

В презентации приняли участие представители более 70 белорусских организаций и предприятий. Обращаясь к потенциальным участникам выставки, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо обратил внимание на некоторые особенности ее организации. "Специфика выставки заключается в том, что ее участники будут распределены по тематическим направлениям. В частности, на специализированных площадках будут представлены интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование, бытовая техника, товары широкого потребления, продукция автомобилестроения, сельскохозяйственные товары и продукты питания, медицинские товары и услуги. Иными словами, посетители будут целенаправленно искать тот товар и тех партнеров, которые им потенциально интересны", - пояснил он.

Для ознакомления белорусских партнеров с выставкой в Минск прибыла делегация Министерства коммерции КНР во главе с заместителем директора Департамента по делам Евразии Ван Кайсюанем, а также представители организаторов во главе с заместителем начальника управления Китайских международных выставок ЭКСПО Чжун Сяомин. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между организаторами "Импорт Экспо" и оператором с белорусской стороны РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".

Выставка "Импорт Экспо" пройдет с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае, в ней смогут принять участие все страны мира. Общая площадь выставки составит около 240 тыс. кв.м, в том числе 30 тыс. кв.м выделено под национальные павильоны. Организаторами выступают Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.-0-

Фото РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»