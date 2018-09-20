Выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 пройдет 2-5 октября в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 43-я Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2018 пройдет 2-5 октября в Минске. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллегпром", сообщает БЕЛТА.
Тематика выставки остается традиционной: одежда, ткани и нетканые материалы, трикотаж, белье, корсетные изделия, купальники, изделия из меха и кожи, аксессуары, домашний текстиль, головные уборы, платки, шарфы, обувь, текстильная и кожевенная галантерея, пряжа, нитки, фурнитура, отделочные материалы, вышивка, кружево, сырье и оборудование для текстильной и легкой промышленности, упаковка и этикетка, штриховое кодирование, изделия народных промыслов, торговое оборудование.
Участников и посетителей выставки ждет насыщенная деловая программа с участием профессиональных спикеров, мастер-классы для руководителей и специалистов. Впервые на выставке BelTexIndustry пройдут байерские показы, на которых будут продемонстрированы коллекции ведущих белорусских производителей и дизайнеров. В деловом центре НВЦ "Белэкспо" 3-4 октября пройдет торгово-закупочная сессия в формате В2В. Специально для ее участников будут организованы бизнес-презентации продукции организаций концерна "Беллегпром" и других производителей Беларуси.
Организатором выставки выступает НВЦ "Белэкспо" при поддержке концерна "Беллегпром".-0-
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