Выставка-ярмарка BelTexIndustry пройдет в Минске 28-30 марта

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 42-я международная выставка-ярмарка товаров легкой промышленности BelTexIndustry пройдет в Минске с 28 по 30 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.
На BelTexIndustry-2018 будут представлены ключевые тенденции рынка легкой промышленности сезона осень-зима 2018-2019 с показами новых коллекций на подиуме.
BelTexIndustry - крупнейшая отраслевая выставка товаров легкой промышленности Беларуси. В 2017 году в выставке приняли участие более 80 экспонатов из Беларуси, России, Узбекистана, Чехии, Пакистана. Выставку посетили 4 тыс. покупателей и специалистов данного рынка.
Ежегодно участниками выставки являются производители и поставщики изделий легкой промышленности, сырья, оборудования, фурнитуры и аксессуаров, а также дизайнеры, конструкторы, модельеры.
Организатор - Национальный выставочный центр "Белэкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". -0-
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