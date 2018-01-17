Выставка-ярмарка BelTexIndustry пройдет в Минске 28-30 марта

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 42-я международная выставка-ярмарка товаров легкой промышленности BelTexIndustry пройдет в Минске с 28 по 30 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.

На BelTexIndustry-2018 будут представлены ключевые тенденции рынка легкой промышленности сезона осень-зима 2018-2019 с показами новых коллекций на подиуме.

BelTexIndustry - крупнейшая отраслевая выставка товаров легкой промышленности Беларуси. В 2017 году в выставке приняли участие более 80 экспонатов из Беларуси, России, Узбекистана, Чехии, Пакистана. Выставку посетили 4 тыс. покупателей и специалистов данного рынка.

Ежегодно участниками выставки являются производители и поставщики изделий легкой промышленности, сырья, оборудования, фурнитуры и аксессуаров, а также дизайнеры, конструкторы, модельеры.

Организатор - Национальный выставочный центр "Белэкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". -0-